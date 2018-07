Sunwing offrira deux destinations à partir de Sept-Îles cet hiver

Crédit photo : archives

Pour la première fois depuis son implantation à Sept-Îles, Sunwing offrira deux destinations vers le sud cet hiver : Punta Cana et Cancun.

Pour sa 10e saison à Sept-Îles, Sunwing ajoute une destination de plus pour les Septiliens désirant partir directement de la maison pour se rendre vers le sud. Le voyagiste reprendra du service pour Cancún au Mexique et ajoutera un vol par semaine vers Punta Cana, en République dominicaine.

Les vols seront offerts du 12 décembre 2018 au 10 avril 2019.

«Sunwing est fier d’être le seul transporteur de loisirs à offrir des forfaits vacances directs depuis Sept-Îles», a précisé Sam Char, vice-président exécutif du Groupe de voyages, ajoutant que ces deux destinations figurent parmi les plus populaires au sein de la clientèle.

À Punta Cana, les voyageurs pourront séjournés au Grand Memories Punta Cana, qui propose notamment un accès à l’un des plus grands parcs aquatiques de la région. Récemment rénové, le Riu Palace Punta Cana figure aussi parmi les options.

Au nord de Cancún, les Septiliens pourront opter pour le nouveau Riu Dunamar qui peut accueillir des familles de cinq personnes et plus. Pour les couples à la recherche de tranquillité, le Platinum Yucatan Princess All Suites and Spa, réservé aux adultes, est proposé.