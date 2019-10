Succès renouvelé pour le Tournoi du Dindon Doré

Pas moins de 200 spectateurs ont assisté à l’un ou l’autre des matchs de la septième édition du Tournoi du Dindon Doré qui s’est tenue du 11 au 13 octobre au petit théâtre du Centre socio-récréatif de Sept-Îles.

Répartis dans 12 équipes, 60 joueurs provenant d’un peu partout au Québec se sont livré une lutte amicale.

En plus de l’équipe Bas-Fonds de Sherbrooke qui a remporté ce tournoi, des joueurs se sont aussi démarqués. Parmi eux, on retrouve Katy-Ève Côté des Grands-Ducs de Rivière-du-Loup, Olivier Foy de la Double Date de Montréal et la gagnante du match des étoiles, qui provient de la même équipe, a été Laurie Léveillée.

Le comité organisateur en profite également pour remercier tous les partenaires et les bénévoles qui ont rendu cette 7e édition mémorable et indique que c’est grâce à eux que le succès est à nouveau au rendez-vous.