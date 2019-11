Succès pour le défilé de Noël de Port-Cartier

La cinquième édition du défilé de Noël de Port-Cartier a attiré une grande foule la fin de semaine dernière.

Organisé par la Chambre de commerce de Port-Cartier et par l’organisme Popco, le défilé « D’un sapin à l’autre » vise à la fois à souligner la période des Fêtes et à encourager l’achat local. Quelque 27 groupes ont défilé sur le boulevard des Îles, partant du sapin d’ArcelorMittal pour arriver au sapin de la municipalité. Port-Cartier demeure la seule ville de la région à organiser un défilé de Noël. Selon le président de la Chambre de commerce, Michel Gignac, le défilé gagne en popularité chaque année, et attire de plus en plus de gens de l’extérieur.