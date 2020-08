Succès du repas moules-frites

Le repas Moules-Frites organisé par Centraide Duplessis samedi 22 août a été un succès.

L’événement a permis à l’organisme de récolter 22566 dollars. Le repas était composé d’une entrée de duo de tartare, un repas de moules et de frites, un dessert, le tout accompagné d’une bière de la Microbrasserie La Compagnie. De plus, un concert était organisé avec le groupe Tempo de 19 heures à 22 heures et la météo était de la partie.

L’encan virtuel a lui aussi eu beaucoup de succès et René Bijould a remporté le tirage du moitié moitié d’un montant de 1 117,25$.