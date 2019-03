Studio – Le Chalet : un espace unique au service du mieux-être

Pratiquement un an jour pour jour après leur passage aux Dragons Sept-Rivières, Kateri Dupont et Mélissa Massé ont inauguré, le 14 mars dernier, leur projet commun; le Studio – Le Chalet.

Le Studio – Le Chalet, c’est des murs entièrement couverts de bois, une salle d’attente conviviale, des salles de bains chaleureuses avec toutes les commodités, mais surtout un espace gym et une grande salle multifonctionnelle.

«Le Chalet, c’est un endroit pour toute la famille, notre clientèle varie de 13 à 88 ans. Les enfants sont également les bienvenus. On veut que tout le monde se sentent comme chez eux», mentionne Mélissa Massé.

Des services complémentaires

Les récipiendaires du prix Mentorat aux Dragons Sept-Rivières 2018 sont toutes les deux propriétaires de leur propre entreprise depuis 2013. Kateri et Mélissa ont décidé de s’associer et d’offrir leurs services sous un même toit.

«C’est beaucoup de dépenses et d’investissements, c’est sécurisant et plus agréable de le faire à deux», avoue Mme Dupont.

Mme Massé offre des entraînements privés ou en groupe. De plus, elle fait des évaluations de la condition physique de sa clientèle. Quant à Mme Dupont, elle se spécialise en Yoga (hatha, vinyasa, restaurateur, sur chaise), salsa, danse du monde et danse avec bébé.

Pour plus d’informations ou pour voir d’autres services offerts, consultez la page Facebook du Studio (Le Chalet/Studio chaleureux).