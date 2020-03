Stabiliser l’économie avant de compenser le citoyen, dit le ministre des Finances du Canada

Le ministre des Finances du gouvernement Trudeau Bill Morneau a soutenu en conférence de presse cette après-midi qu’une éventuelle récession économique n’était pas exclue des scénarios possibles. C’est pourquoi les mesures d’aide concernant les citoyens, elles, attendront la semaine prochaine.

« On veut s’assurer que l’économie doit continuer de rouler. On a la force de surmonter cette épreuve », a-t-il déclaré.

Pour l’instant, une aide aux entreprises a été annoncée, entre autres avec une baisse du taux directeurs de prêts de la Banque de développement Canada. Les règles de crédit pour les entreprises et PME qui pourraient être affectés par la crise ont été assouplies. Le gouvernement parle de 10 milliards $ mis à leur disposition.

En ce qui concerne le plan d’aide aux Canadiens, plus de détails viendront la semaine prochaine. Bill Morneau veut d’abord que les liquidités des marchés du pays soient suffisantes pour passer la crise. « Un programme sera révélé la semaine prochaine pour aider à soutenir les travailleurs et leur famille. On veut s’assurer qu’on peut réconforter les Canadiens lorsqu’il se retrouveront en manque de fonds », a-t-il déclaré.

Le gouvernement reporte son budget à la fin avril pour concentrer ses forces sur la crise du COVID-19. On ignore si les déclarations de revenus seront également reportées.