La SQ appréhende Samuel Cody-Jourdain

Crédit photo : Le Nord-Côtier

La Sûreté du Québec (SQ) a procédé à l’arrestation de Samuel Cody-Jourdain dans la nuit de mercredi à jeudi. L’homme était recherché pour avoir attaqué et volé deux victimes avec une arme à feu le 22 juin.

Les policiers ont procédé à son arrestation dans un hôtel de la région de Sept-Îles peu après 1h30 jeudi. La Sûreté du Québec avait demandé l’aide de la population vendredi pour localiser l’individu.

Il a comparu au palais de justice de Sept-Îles jeudi en fin d’après-midi. Son avocat, Me Jean-Luc Desmarais, ne pouvait être présent lors de l’audience. Le dossier a donc été remis à mardi pour la comparution et l’enquête sur remise en liberté.

L’individu de Maliotenam, âgé de 29 ans, a été accusé d’avoir fait un vol qualifié, séquestré et menacé deux victimes. Il aurait commis des voies de fait sur l’une d’entre elles.

La Couronne l’accuse aussi d’avoir déchargé intentionnellement une carabine tronquée semi-automatique de calibre .22, sans toutefois atteindre les victimes, en plus d’avoir été en possession d’une carabine de calibre 30-06.

Il lui était interdit de posséder des armes à feu suite à une précédente ordonnance de probation.

Deux femmes de Maliotenam ont aussi comparu pour complicité après les faits. Il s’agit de Annie-Claude Bacon, 24 ans, et Christine Bacon, 48 ans. La première reviendra devant la Cour mardi pour sa comparution et son enquête sur remise en liberté. La seconde a été remise en liberté sous conditions et comparaîtra le 6 août.