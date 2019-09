Spike Sept-Îles vise un record mondial!

Spike Sept-Îles et son responsable William Dorion ont l’ambition de battre le record du monde de la plus haute spiketower. L’événement se passera le 14 septembre dans la cour de l’école Gamache.

L’adepte du « round net » William Dorion veut reléguer aux oubliettes la marque de 30 jeux de Spikeball empilé un par-dessus l’autre, record présentement détenu par WNY Roundnet, dans la Grosse Pomme, New York.

« C’est la compagnie Spikeball qui a initié ce mouvement-là qui est de faire une spiketower, donc une tour bâtie en empilant des filets de spikeball un par-dessus l’autre », indique M. Dorion, qui invite les adeptes de ce sport à se présenter ce samedi 14 septembre, pour 13 h, dans la cour de l’école Gamache de Sept-Îles. Ils sont attendus avec leur jeu.

« Mon objectif est d’au moins 35 ou 40 spikeball, mais on va continuer à monter tant qu’on est capable. On a une nacelle, gracieuseté de Équipement et Outillage Côte-Nord, donc plus on a de spikeball, plus on va être en mesure de monter haut », a-t-il ajouté.

Si les vents sont trop présents, l’événement sera reporté au lendemain, à la même heure et au même endroit.

Pour en savoir plus sur les activités de la Ligue de spikeball de Sept-Îles, notamment les inscriptions pour la saison à l’intérieur, consultez la page Facebook Spike Sept-Îles.