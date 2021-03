Sortie de route au barrage SM2

Une sortie de route est survenue sur la route 138, à la hauteur du barrage SM2. Les services d’urgence (polices et ambulance) sont en direction. L’état de la personne est inconnu pour le moment.

Rappelons que la visibilité est nulle à plusieurs endroits sur la route 138 entre Sept-Îles et Port-Cartier les conditions routières impraticables.

Par ailleurs, deux des entreprises du secteur du chemin de la Pointe-Noire doivent s’ajuster par rapport à la fermeture de la 138.

MISE À JOUR ALOUETTE ICI

Du côté de la SFP Pointe-Noire, dans sa publication de 16h30, elle disait se voir dans l’obligation d’annuler le changement de quart de travail prévu pour 19h00 ce soir.

« Les employés qui devaient se présenter sur le site de la SFP Pointe-Noire à 19h00 ce soir doivent rester à la maison. Les changements de quarts de travail prévus ce mercredi 3 mars à 7h00 AM et 8h00 AM sont toutefois maintenus. Pour les employés se trouvant sur le site, la SFP Pointe-Noire évalue actuellement avec les autorités concernées les scénarios d’évacuation possibles. »