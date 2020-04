Sondage Léger : 95 % des Québécois satisfaits des mesures établies par le gouvernement Legault

La réception des premiers chèques de prestation canadienne d’urgence (PCU) fait grimper la cote de satisfaction du gouvernement Trudeau, 65 % des Canadiens croient que la crise sanitaire aux États-Unis aura un impact sur la propagation du virus au Canada et 26 % des Canadiens ne suivent pas encore toutes les consignes.

Ce sont certaines des révélations du dernier sondage de Léger réalisé du 9 au 12 avril auprès de 1 508 Canadiens et 1 012 Américains, âgé(e)s de 18 ou plus, recrutés aléatoirement à partir du panel en ligne de LEO.

Les mesures mises en place pour combattre la pandémie de la COVID-19 par le gouvernement fédéral sont positives pour 76 % des Québécois et non suffisantes pour 22 % des répondants.

En ce qui concerne le gouvernement provincial, 95 % des répondants sont satisfaits des mesures entreprises tandis que seulement 5 % sont insatisfaits. C’est le premier ministre François Legault qui obtient le meilleur pourcentage de satisfaction parmi les autres gouvernements provinciaux du Canada.

Si des élections fédérales avaient lieu aujourd’hui, les électeurs décidés donneraient leur vote au Parti libéral du Canada et donc, à leur premier ministre actuel Justin Trudeau à 39 %. Le Parti conservateur obtient 28 % des votes tandis que 18 % choisissent le NPD et 6 % le Bloc Québécois.

Consignes

La majorité des répondants avouent suivre les consignes suivantes : pratiquer la distanciation sociale (98 %), maintenir une distance de sécurité de deux mètres (97 %), arrêter de sortir sauf pour les nécessités (95 %), se laver les mains plus souvent qu’à l’habitude (95 %) ainsi que tousser ou éternuer dans leur coude (92 %).

Toutefois, 12 % ont rendu visite à leur famille ou leurs amis. Ce taux diminue à 8 % pour les Québécois, soit le plus bas pourcentage de toutes les provinces canadiennes.

Concernant la délation de comportements allant à l’encontre des mesures établies, 48 % des habitants du Québec se considèrent comme des délateurs alors que 24 % ne dénonceraient pas.

Situation financière

En ce qui concerne la situation financière des Québécois, 36 % disent subir une baisse de revenus, 15 % ont de la difficulté à payer leurs factures à temps, 35 % voient un impact négatif sur leur épargne-retraite ou leurs placements et finalement, 10 % ont peine à payer leur loyer ou hypothèque.

Au Québec, 3 % des répondants ont perdu leur emploi de façon définitive alors que 19 % l’ont perdu temporairement. Quelque 35 % des Québécois ne vivent aucun impact sur leurs revenus depuis le début de la crise.

PCU

Selon le sondage Léger, 20 % des citoyens québécois ont fait la demande de la Prestation canadienne d’urgence (PCU) et parmi ceux-ci, 9 % n’ont toujours pas reçu leur paiement. 31 % n’ont pas fait de demande et 49 % étaient non éligibles au programme d’aide fédéral.

Léger réalise un sondage hebdomadaire en collaboration avec l’Association d’études canadiennes (AEC) et publié dans la Presse Canadienne afin d’aider les gouvernements, les entreprises et les citoyens à mieux comprendre les attitudes et les comportements de la population canadienne face à la crise sanitaire et économique actuelle de la COVID-19.