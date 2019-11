Soirée d’information du comité des usagers du CISSS

Le comité des usagers du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord tiendra le lundi 18 novembre à 19 h une séance d’information publique à laquelle l’ensemble de la population est invitée.

Lors de cette séance, les rôles et les mandats des comités d’usagers et comités de résidents sont présentés, de même que le fonctionnement du guichet d’accès à un médecin de famille. Les faits saillants du rapport annuel et la liste des enjeux 2019-2020 en lien avec la santé des Nord-Côtiers seront également déposés.

La séance d’information se tiendra en visioconférence aux Escoumins, Forestville, Baie-Comeau, Port-Cartier, Sept-Îles, Havre-Saint-Pierre, Blanc-Sablon et Fermont. Pour connaître l’endroit exact où se tiendra la visioconférenc13e dans la localité la plus près de chez vous, on consulte la page Facebook du Comité des usagers du CISSS de la Côte-Nord.

Dans la région, plus de 70 bénévoles sont engagés dans l’un ou l’autre des 8 comités des usagers et des 13 comités de résidents. Ces bénévoles participent à l’amélioration continue de la qualité des soins et des services et défendent les droits des usagers dans leur milieu.