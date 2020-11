Soirée Arts visuels au Cégep de Sept-Îles

Le Cégep de Sept-Îles organisait vendredi soir la troisième édition de son événement Ad Infinitum dans le hall. Ouvert à tous, il a réuni un peu plus de 20 artistes et artistes en herbe.

Ad Infinitum était organisé par le département des Arts visuels du Cégep. Le thème de cette année était Bob Ross, peintre américain, professeur d’art et animateur de télévision. Le choix s’est porté sur lui car les étudiants du département d’Arts visuels parlaient très souvent de lui, selon Gabrielle Cavanagh, technicienne travaux pratiques et participante à l’organisation de l’événement.

Un peu plus d’une vingtaine de personnes, étudiants du Cégep ou non, étaient donc installés dans le hall et avaient trois heures pour terminer une œuvre sur toile inspiré de Bob Ross. Chacun pouvait choisir la technique qu’il préférait que ce soit la peinture, le fusain… Ces toiles sont maintenant mises à l’encan silencieux toute la semaine. Les fonds récoltés permettront au département de faire des activités avec les étudiants.

La prochaine activité du Cégep sera le tournoi de badminton organisé au mois de décembre.