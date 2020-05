Soins personnels : une foule de précautions à adopter avant de recevoir ses clients

Une visite chez le coiffeur ne sera plus comme avant : des équipements de protection, des plexiglas et les désinfections multiples seront au rendez-vous.

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux et Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale ont partagé des précisions sur l’ouverture des centres de soins corporels et esthétiques, soins buccodentaires et les soins thérapeutiques.

D’abord, les soins corporels et esthétiques, comme les salons de coiffures, de manucure, de soin de la peau, les salons de tatouages et tous autres établissements de soins de ce type pourront reprendre du service dès le 1er juin. Ceci inclut les salons de toilettage pour animaux. Cette annonce n’inclut pas la CMM (Communauté métropolitaine de Montréal) et la MRC de Joliette.

Toutefois, ils devront porter des blouses, des masques, des lunettes de protection et apposer des barrières physiques, comme des plexiglas, lorsque nécessaire. Le nombre de personnes en salle d’attente devra être réduit de façon à éviter une proximité entre les clients. Les surfaces, les équipements et le matériel devront être désinfectés plus souvent, spécifiquement si le client a été en contact avec lui.

Le port du masque est « fortement recommandé » par le client. Le centre de soins pourra rendre obligatoire le port du masque à sa guise.

Du côté des soins buccodentaires, des formations en prévention des infections étaient déjà acquises par le milieu. En plus d’ajouts d’équipements de protection et de désinfection, tous les patients devront se rincer la bouche avec un liquide antiseptique avant leur traitement. Les professionnels devront porter des masques de type M95, de façon à ne pas capter des particules qui pourraient être dans l’air. Cette annonce inclut la région de Montréal.

Finalement, les soins thérapeutiques, comme les cabinets de psychologue, les optométristes, les nutritionnistes et bien d’autres pourront aussi accueillir à nouveau leurs clients, et ce, partout au Québec.

Des guides et des outils virtuels seront bientôt mis à la disposition des citoyens, commerçants comme clients de ses secteurs. Pour les tenants de ses types de commerces, la CNESST publiera des marches à suivre afin de pouvoir accueillir en toute sécurité la clientèle et les employés.

Le gouvernement rappelle que tout ceux qui ont des symptômes grippaux doivent annuler leur rendez-vous. Pour s’y présenter, on ne doit pas faire de fièvre depuis 48h, et n’avoir aucun symptôme 24h avant l’arrivée à son rendez-vous.

Le ministre du Travail a soutenu que ce sont près de 49 000 personnes qui sont employées dans ce secteur de l’économie québécoise.

