« Si tu aimes le terrain de jeux, tape des mains ♫… »! Cette chanson classique des terrains de jeu n’est peut-être plus au goût du jour, bref, mais c’est ce lundi 29 juin que s’ouvrent les camps de jour de la Ville de Sept-Îles pour l’été 2020. La COVID-19 ne devrait pas trop transparaître sur le plaisir qui attend les quelque 300 jeunes de 5 à 12 ans.

Du lundi au jeudi, les activités du camp de jour s’animeront à différents endroits de la ville, aux écoles Bois-Joli, Camille-Marcoux et Du Boisé, ainsi qu’au Centre socio-récréatif, à l’aréna Conrad-Parent et au Rendez-vous des Aînés (en raison de la non-disponibilité du Centre communautaire des plages vu la grandeur des locaux).

La Ville de Sept-Îles, via son Service des loisirs et de la culture, a réussi à accommoder pratiquement toutes les demandes d’inscriptions et celle de la liste d’attente, dans le contexte où elle a dû restreindre de moitié sa capacité de jeunes.

Les heures des camps de jour ont été élargies pour pallier le besoin de « service de garde ». Les journées se dérouleront donc de 7h30 à 16h45. Pour faciliter l’accueil et le respect des mesures sanitaires, tous les jeunes dîneront sur place le midi en compagnie de leurs moniteurs.

Parlant d’eux et elles, ils seront deux par groupe de dix à quinze enfants. Sa soixantaine est d’ailleurs en formation cette semaine, pour les consignes liées à la COVID-19, mais aussi pour planifier les activités.

Seul impact que la pandémie aura, il n’y a pas d’activité à grand rassemblement. L’assouplissement des mesures de la distanciation physique chez les jeunes facilitera la tenue des activités, qui se tiendront pour la plupart à l’extérieur. Le message est lancé à Mère Nature.

« On ne pense pas que les jeunes verront une différence. On ajuste les activités. Notre équipe travaille fort pour des activités intéressantes. On veut que les enfants passent un bel été, dans un bel environnement, malgré les contraintes », souligne la directrice du Service des loisirs et de la culture, Noémie Gauthier, qui a hâte de voir « comment ça va s’arrimer ». Le service d’accompagnement pour les jeunes avec des besoins particuliers est toujours offert.