Shed-à-Morue : un contexte qui fait bien les choses

Les Nord-Côtiers pourront se divertir à nouveau dès le 26 février avec la réouverture des salles de spectacle. Leur joie devra toutefois transparaitre d’une autre façon lorsqu’ils assisteront à un spectacle d’humour, de musique, une pièce de théâtre ou toute autre représentation. Le port du masque de procédure, le masque bleu, sera obligatoire tout au long de leur présence dans les murs. Et il n’y aura pas d’entracte et les spectacles sont prévus pour débuter plus tôt en raison du couvre-feu, soit à 19h.

Parole de la coordonnatrice – culturel et tourisme à la Municipalité de Havre-Saint-Pierre, Claude Richard, la COVID a bien fait les choses pour la Shed-à-Morue.

Malgré l’annulation de deux spectacles en raison du contexte de la pandémie, celui de Cindy Bédard et Les trois petits vieux qui ne voulaient pas mourir, le comité de spectacle de Havre-Saint-Pierre aura sur scène Michel Pagliaro le 19 mars.

«Ça devait être la rencontre du ROSEQ à Sept-Îles, mais elle n’a pas lieu. Ça nous donne de l’espace, ça fait bien les choses. Tout a bien adonné», souligne Mme Richard.

La Shed-à-Morue procède d’ailleurs à un changement de fournisseur au niveau de sa billetterie. Il faudra donc attendre à la fin du mois de février pour se procurer des billets.

C’est Véronique Labbé et Hert Leblanc qui seront les premiers à se produire en 2021, avec public, à la Shed-à-Morue. Fort attendus, ils seront en spectacle deux soirs plutôt qu’un, soit les 12 et 13 mars.

Guy Nantel, France D’Amour, Michel Barrette et les finissants de l’École nationale de l’humour sont les autres invités à la programmation hivernale à Havre-Saint-Pierre. En raison des mesures actuellement en place, le nombre de places par spectacle joue entre 80 et 90 personnes.