Seulement 250 inscriptions possibles pour les terrains de jeux

Même si la Santé publique ne s’est pas encore prononcée sur la réouverture des terrains de jeux, le service de loisirs et de culture de la Ville de Sept-Îles ouvre la période des inscriptions dans un but de planification.

En raison de la situation seuls 250 jeunes pourront s’inscrire au lieu de 650 habituels. « Par ailleurs, les parents devront inscrire leurs enfants uniquement pour les semaines où ceux-ci fréquenteront le service, ce qui permettra de mieux répartir les ressources et de répondre aux besoins d’un plus grand nombre de parents», précise la Ville.

Le respect des mesures et des consignes de sécurité est une priorité pour la Ville qui limite donc à 10 le nombre de jeunes par groupe afin de pouvoir respecter la distanciation physique. Aucune sortie et aucune rencontre avec des jeunes d’autres secteurs ne pourront avoir lieu.

« C’est un très grand défi de logistique et beaucoup d’adaptation », mentionne la directrice du Service des loisirs et de la culture, Noémie Gauthier. Elle ajoute toutefois que « [son] équipe est pleine d’imagination et de ressources et qu’elle sera en mesure de mettre en place une programmation d’activités à la fois amusantes pour les enfants et sécuritaires ».