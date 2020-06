Services de garde: les ratios éducatrices-enfants seront augmentés au Québec

Les parents de la Côte-Nord pourront se réjouir puisque le ministère de la Famille a annoncé l’augmentation des ratios éducatrice-enfants dans les services de garde éducatifs à l’enfance situés en zone froide. Cette décision a été prise en raison de l’évolution des connaissances relatives à la transmission du virus et de la situation de la pandémie.

À partir du lundi 8 juin, les établissements situés à l’extérieur des territoires de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), de la MRC de Joliette et de la ville de L’Épiphanie pourront recevoir jusqu’à 75 % du nombre d’enfants maximal indiqué à leur permis. En milieu familial, le ratio sera de cinq enfants si la responsable du service de garde est seule et de sept enfants si une assistante est présente, peut-on lire dans un communiqué.

Cette troisième phase de la réouverture des services de garde éducatifs à l’enfance se fait en accord avec la Direction générale de la santé publique et que les ratios seront continuellement réévalués.

« Nous entrons dans une nouvelle étape de cette lutte que nous menons contre la pandémie, a soutenu le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe dans un communiqué. Les efforts que nous avons déployés dernièrement ont porté fruit. La conciliation famille-travail est encore un enjeu important pour de nombreux parents, et l’annonce d’aujourd’hui vient répondre à un réel besoin. En plus d’améliorer la qualité de vie des familles, cette nouvelle phase de réouverture des services de garde permettra à de nombreux parents de retourner sur le marché du travail. Je tiens d’ailleurs à prendre le temps de remercier les éducatrices et éducateurs qui s’occupent de nos enfants et permettent à des milliers de parents, dans cette situation exceptionnelle, de retrouver un certain équilibre de vie. »