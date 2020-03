Service à deux navires réduit à la traverse Tadoussac-Baie-Ste-Catherine

Afin de prévenir la propagation de la COVID-19, la Société des traversiers procède à des ajustements de service. Pour la traverse Tadoussac-Baie-Ste-Catherine, les départs se font aux 20 minutes entre 9 h 40 et 17 h 20 , et aux 40 minutes hors de cette plage. Ces modifications sont en vigueur dès maintenant, et ce jusqu’à indication contraire. Dans le cadre des mesures d’isolement préventif ou volontaire, la STQ anticipe une baisse de la disponibilité de son personnel naviguant breveté dont la présence est obligatoire pour offrir le service.