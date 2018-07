Un Septilien gagne 57 500$ à La poule aux œufs d’or

Crédit photo : Loto-Québec

Un Septilien a remporté 57 500$ à la populaire émission La Poule aux œufs d’or, en mai.

Gaétan Martel de Sept-Îles était de passage dans les studios de l’émission de TVA le 30 mai. Lors de sa participation, il a mis la main sur 57 500$. Il compte utiliser la somme pour traverser le Canada en train et rendre visite à sa mère à Vancouver.

La Poule aux œufs d’or est diffusée depuis 1993. Elle a depuis remis plus de 225 M$ en prix et reçu au-delà de 7 100 participants. Parmi eux, plus de 150 personnes provenaient de la Côte-Nord. Elles se sont partagé 4,1 millions de dollars en prenant part à l’émission de télévision.