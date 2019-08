Sept projets autochtones nord-côtiers se partagent 800 000 $

Le ministère du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme a annoncé l’investissement de plus de 8,7 millions de dollars dans 48 projets communautaires québécois visant à soutenir et promouvoir les langues et la culture autochtone. De ce nombre, huit projets nord-côtiers se partagent une enveloppe de 802 779 $.

Les sommes annoncées ce lundi 26 août par le ministre Pablo Rodriguez proviennent du Programme des Autochtones (8 150 551 $) et du Programme d’aide aux musées (610 626 $).

« Les langues autochtones font partie intégrante de l’identité de notre pays. Elles jouent un rôle important dans la transmission de la culture. La plupart des langues autochtones au Canada sont considérées en danger, et nous reconnaissons l’importance de les préserver », a-t-il déclaré en rappelant l’entrée en vigueur de la Loi sur les langues autochtones le 21 juin 2019.

Les différents projets incluent entre autres des camps linguistiques, des cours linguistiques, des programmes d’immersion ainsi que la production et la distribution de ressources linguistiques comme des outils de traduction, du matériel pédagogique et des livres pour enfants.

L’investissement permettra aussi la réalisation et la diffusion d’émissions radiophoniques et télévisées en langues autochtones, de même que la conception d’applications Web pour les appareils mobiles.

L’année 2019 a été déclarée année internationale des langues autochtones par l’UNESCO. Selon l’organisation, les trois quarts des 90 langues autochtones au Canada sont jugées menacées.

Les projets sur la Côte-Nord