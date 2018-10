Crédit photo : archives - Le Nord-Côtier

La marche sera le «médicament» prescrit cette fin de semaine à Sept-Îles/Uashat et Port-Cartier, et à plusieurs autres endroits dans la belle province. La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec invite la population à les accompagner lors de l’événement la Grande Marche du Grand Défi Pierre Lavoie.

Dans la région, ça se passe dans un premier temps à Port-Cartier samedi. Les participants sont attendus au Centre Cartier dès 9h pour l’accueil et de l’animation. Le départ du 5 km marche se fera à 10h, direction notamment la plage Rochelois. Un arrêt est aussi prévu au Cardio-Parc. Nutritionniste et kinésiologue seront de l’événement pour conseiller la population, tout comme les médecins.

Le CISSS de Port-Cartier, la Ville de Port-Cartier, les médecins et la Clinique Horizon Santé font équipe pour la Grande Marche.

Dimanche, la Ville de Sept-Îles et ITUM s’unissent pour la cause. L’activité se déroulera dès 9h avec encore là l’accueil et l’animation qui mettront la table au départ du 5 km marche prévu pour 10h derrière les Galeries Montagnaises. Les participants emprunteront le sentier boisé longeant le boulevard des Montagnais et une partie des rues de la communauté de Uashat.

Que ce soit pour Port-Cartier ou Sept-Îles/Uashat, les gens sont invités à s’inscrire en ligne pour la Grande Marche, et ce gratuitement, au onmarche.com. Vous trouvez également d’autres renseignements sur ce site, notamment des capsules d’entraînement.