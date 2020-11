Sept-Îles s’emballe pour gâter des enfants à Noël

Marée Motrice et Recyk et Frip s’associent pour offrir des cadeaux à des enfants moins privilégiés de Sept-Îles et Uashat mak Mani-utenam. Il s’agit de la troisième édition de Sept-Îles s’emballe.

La population est donc invitée à faire un don qui permettra à une cinquantaine d’enfants de 0 à 14 ans de recevoir un cadeau comme tous les autres pour Noël. Toutes les familles ont des jouets que leurs enfants n’utilisent plus, c’est donc l’occasion de faire le tri et de donner une deuxième vie à ces jouets abandonnés.

Marée Motrice et Recyk et Frip recherchent des jouets complets et en bonne condition. Chaque entreprise peut désigner un responsable pour la cueillette des cadeaux que veulent offrir les employés.

Pour les familles qui souhaitent inscrire un ou des enfants sur la liste “Sept-Îles s’emballe” pour leur permettre de recevoir un cadeau ou encore donner un cadeau, vous pouvez le faire directement chez Directement chez Recyk et Frip (301 Avenue Brochu), en message privé sur la page de Recyk et Frip ou par téléptohe 418-960-5553.

« Cette initiative a été très appréciée de plusieurs familles les deux dernières années. Nous comptons sur la générosité légendaire des gens de la région de Sept-Îles pour la troisième édition! Collectivement, faisons de “Sept-Îles s’emballe” un nouveau classique des fêtes!», précisent les organisateurs.

Le père Noël ne viendra pas au Vieux Poste

En raison des restrictions liées à la pandémie, le Vieux Poste ne recevra pas la visite du Père-Noël cette année. Mais Marée Motrice et ses lutins feront partie de la grande parade de Noël qui défilera dans les rues le soir du 5 décembre !