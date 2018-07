Sept-Îles recherche ses plus beaux aménagements paysagers

Crédit photo : courtoisie Ville de Sept-Îles

Les membres du jury de Sept-Îles plus vert sillonneront les rues de la ville du 29 juillet au 4 août à la recherche des propriétés qui se distinguent par leur aménagement paysager.

Sept-Îles plus vert est organisé par la Ville de Sept-Îles et par la Société d’horticulture de Sept-Îles afin de promouvoir l’horticulture ornementale et l’embellissement de la municipalité.

Aucune inscription n’est requise puisque les juges écumeront systématiquement toutes les rues de Sept-Îles, de Gallix à Matamec. Ils examineront l’aménagement paysager frontal des immeubles au moyen de plusieurs critères: propreté et entretien du terrain, choix et disposition des végétaux, effet visuel d’ensemble, etc.

Les juges désigneront trois propriétés finalistes dans chacun des neufs districts de Sept-Îles. Ils nommeront aussi trois finalistes parmi les habitations à logements multiples et trois autres parmi les édifices publics, industries et commerces.

Les récipiendaires seront dévoilés en septembre lors d’une réception civique.