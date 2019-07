Sept-Îles plus vert 2019 : les juges évalueront du 28 juillet au 3 août

Les Septiliens ont encore quelques jours pour embellir leur terrain. Les membres du jury de l’édition 2019 de Sept-Îles plus vert jetteront leur regard aux aménagements paysagers du 28 juillet au 3 août.

Les juges sillonneront les différentes rues du territoire à la fin du mois afin d’identifier les propriétés qui se distinguent par leur aménagement.

Ils choisiront trois propriétés finalistes dans chacun des neuf districts de la Ville. Des finalistes seront également choisis parmi les immeubles locatifs (blocs à logements), les commerces/entreprises et les institutions.

La propreté et l’entretien du terrain, le choix et la disposition des végétaux et l’effet visuel d’ensemble figurent parmi les critères qui seront observés par les juges. Pour la liste complète, consultez le www.ville.sept-iles.qc.ca.

C’est en septembre, lors d’une réception civique, que seront connus les récipiendaires de Sept-Îles plus vert 2019, organisée par la Ville, en collaboration avec la Société d’horticulture de Sept-Îles.

Aucune inscription n’est requise pour prendre part à l’événement. Toutes les propriétés qui se trouvent sur le territoire de Sept-Îles, incluant les secteurs périphériques, sont automatiquement admises.