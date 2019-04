Sept-Îles, Havre-Saint-Pierre et Maliotenam triomphent aux Championnats régionaux

La saison de compétition des équipes simple lettre de hockey mineur a connu son dénouement dimanche à la conclusion des Championnats régionaux qui ont été disputés du 27 au 31 mars dans les deux arénas de l’avenue Jolliet de Sept-Îles. Pour les formations double lettre, le calendrier s’étira jusqu’à la Coupe Dodge.

Les Basques de Sept-Îles pee-wee et bantam BB poursuivront leur saison jusqu’aux Championnats provinciaux, qui se joueront dans la région du Richelieu du 17 au 21 avril.

Pour la première catégorie, les locaux étaient qualifiés d’office avant la compétition du week-end en raison du forfait des Vikings de Baie-Comeau. Les Basques ont tout de même disputé un 3 de 5 aux Macareux de Havre-Saint-Pierre, série remportée en quatre parties.

Pour le bantam, les Septiliens ont balayé leurs rivaux de la Manicouagan avec des victoires de 6-2, 4-2 et 4-0.

Les Vikings représenteront la Côte-Nord dans l’atome AA et le midget BB, ayant eu le meilleur sur les hôtes lors des confrontations 3 de 5.

Simple lettre

Les associations de hockey mineur de Sept-Îles et de Havre-Saint-Pierre revendiquent chacune deux bannières des Championnats régionaux. Les formations locales des Rafales ont décroché le titre de l’atome A (équipe 1) et du pee-wee B (équipe 2). Chez les Cayens, les grands honneurs appartiennent aux Macareux bantam A et midget A. Les autres conquêtes appartiennent au Mikun de Maliotenam dans l’atome B et aux Prédateurs de la Haute-Côte-Nord dans le pee-wee A.

Honneurs individuels

Meilleur duo de gardiens de but – Double lettre

Nathael Boudreau et Félix Labelle, Basques de Sept-Îles bantam BB

Meilleur gardien – Simple lettre

Myriam Savard, Prédateurs de la Haute-Côte-Nord pee-wee A

Meilleur esprit sportif – Trophée Serge Rathier

Didier Lachance, Rafales de Sept-Îles

Meilleur espoir Côte-Nord – Trophée Daniel Demers

Anthony Girard, Basques de Sept-Îles pee-wee BB

Meilleur passeur – Trophée Jan-Eau (catégorie simple lettre)

William Jomphe, Macareux de Havre-Saint-Pierre midget A

Joueur par excellence du Championnat – Trophée Jean-Marie Martin

William Martin, Rafales-2 de Sept-Îles bantam A

Bénévole du tournoi

Jocelyn Gagnon, président de l’Association du hockey mineur de Sept-Îles