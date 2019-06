Sept-Îles et Port-Cartier veulent implanter une zone d’innovation

Les démarches visant à implanter une «zone d’innovation» dans la MRC de Sept-Rivières ont été lancées le 13 juin par les villes de Sept-Îles et Port-Cartier.

Les zones d’innovation sont des projets mis de l’avant par le ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec (MEIQ). Elles ont pour but d’arrimer la recherche, l’innovation et l’entrepreneuriat en regroupant des chercheurs, des enseignants, des créateurs, des entrepreneurs et des investisseurs autour de centres de recherche d’un secteur défini.

En l’espèce, le Cégep de Sept-Îles, le Centre d’études universitaires de l’est de la Côte-Nord (UQAC), le Centre d’entrepreneuriat et de valorisation des innovations et Développement économique Sept-Îles (DESI) ont pris part à la première rencontre en compagnie des maires de Sept-Îles et de Port-Cartier.

Le maire de Sept-Îles, Réjean Porlier, indique que d’autres partenaires comme le Port de Sept-Îles, l’INREST et la Commission scolaire du Fer pourront être impliqués lors des prochaines étapes.

«J’ai toujours été convaincu que l’avenir passe par la recherche et le développement. On a déjà de bons partenaires. Il y a déjà des relations entre l’industrie et les établissements d’enseignement, de la recherche qui se fait. Maintenant, c’est d’amener ça à maturité», déclare-t-il.

Milieu dynamique et stimulant

Les acteurs concernés veulent définir quels éléments ajouter dans et autour de la zone d’innovation pour le rendre encore plus dynamique et attirant pour les jeunes. Il peut s’agir par exemple de services de garde, d’infrastructures sportives ou de services de transport.

«Mettre en place un milieu de vie qui attire des chercheurs, c’est ça qu’on est en train de réfléchir», affirme le maire de Sept-Îles.

Le dépôt d’un projet de loi encadrant la création des zones d’innovation et l’appel de candidatures par le MEIQ sont attendus cet automne.