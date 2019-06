Sept-Îles compte deux nouvelles bornes de recharge pour les véhicules électriques

Ceux et celles qui conduisent des véhicules électriques pourront refaire le plein à un nouvel endroit à Sept-Îles.

La Ville de Sept-Îles et le Circuit électrique d’Hydro-Québec a inauguré deux nouvelles bornes de recharge rapide, bornes situées au bureau d’information touristique (1401, boulevard Laure), à l’entrée ouest de la municipalité.

Les bornes rapides de 50 kilowatts permettent généralement de recharger la batterie d’un véhicule électrique à 80 % en 20 à 30 minutes.

Elles ont été financées par le Circuit électrique d’Hydro-Québec et par Ressources naturelles Canada via initiative pour le déploiement d’infrastructures pour les véhicules électriques et les carburants de remplacement.

«Ces nouveaux équipements sont un apport important non seulement pour Sept-Îles, mais pour toute la région qui, à l’instar du reste du Québec, se tourne de plus en plus vers l’énergie verte. Avec ces bornes de recharge rapide, nous sommes maintenant en mesure de répondre au besoin des touristes et de la clientèle d’affaires qui nous visitent, tout en offrant un nouveau service à la population septilienne», souligne le maire Réjean Porlier.