Sept-Îles aura sa parade de Noël

Après avoir orchestré des activités de Zumba au cours de l’été via les plateformes de ses remorques et collaborer à d’autres initiatives, Frédéric Gagnon de Remorquage FG y va d’une autre activité, une parade de Noël dans différentes rues de Sept-Îles, le 5 décembre prochain, de 17h à 21h, dans le respect des mesures sanitaires et de la Santé publique.

Lors de la séance du conseil municipal du 9 novembre, le conseil a autorisé la tenue de l’événement. Le maire Réjean Porlier a salué l’initiative de M. Gagnon et a souligné son dynamisme.