Sept-Îles accueille la Ligue nationale d’improvisation

La Ligue nationale d’improvisation (LNI) jouera à la salle Jean-Marc-Dion le jeudi 11 avril dans le cadre de sa tournée de l’est du Québec. Ils feront face à six joueurs de la Ligue d’improvisation de Sept-Îles (LIS) sélectionnés par le public.

L’équipe nationale de Guy Jodoin, Mathieu Lepage, Florence Longpré et Joëlle Paré-Beaulieu se mesurera aussi à la saga des traversiers puisqu’ils doivent jouer à Rimouski le 9 avril, à Baie-Comeau le 10 avril, à Sept-Îles le 11 avril et à Saint-Irénée (près de La Malbaie) le 12 avril.

La formation de la LNI sera accompagnée de leur musicien Éric Desranleau et de leur arbitre-animateur Nicolas Pinson.

L’expérimentée Joëlle Paré-Beaulieu, qui en sera à une troisième visite en trois ans à Sept-Îles pour de l’impro, jure que leur arbitre sera totalement impartial.

«C’est plus pour l’effet spectaculaire. Il est rodé depuis des années à nos shows. Il connaît la logistique et la dynamique du spectacle par cœur», justifie la comédienne et actrice de théâtre.

Grandes ligues

L’équipe de la LIS jouera en avantage numérique avec Valérie Dionne, Nicolas Chouinard, Matthieu Poulin-Goyer, «Benny» Frédéric Chambers, Rémi Boudreault et Paul Bouchard.

Valérie Dionne a hâte de vivre cette expérience, mais si cela la stresse un peu.

«Ça se peut que ce soit la seule fois dans ma vie que je fasse ça. Jouer à la Salle Jean-Marc-Dion contre des professionnels de l’impro comme eux, on est loin de nos pantoufles», lance l’animatrice de radio.

Elle ignore si la LIS pourra bénéficier de l’avantage de la patinoire.

«Les gens ont voté pour nous et viennent nous voir chaque semaine, mais ils ne viennent voir la LNI qu’une fois par quelques années à Sept-Îles», soupèse-t-elle.

Finale de la LIS

La LIS terminera sa saison le samedi 13 avril à 20h au petit théâtre du centre socio-récréatif de Sept-Îles.

La finale opposera l’équipe des Bleus, menée par Valérie Dionne, aux Noirs de «Benny» Frédéric Chambers.