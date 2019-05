Sept-Îles accueille la Fête régionale de la St-Jean-Baptiste

Le Québec célèbrera la Fête nationale sur «Un monde de traditions» pour 2019. Pour le rendez-vous à Sept-Îles, hôte de la fête d’envergure régionale, différentes activités attendent la population, dont un spectacle d’Étienne Cotton et ses comparses musiciens le 23 juin.

«Si nos traditions témoignent de notre passé, elles s’inscrivent également dans l’ère contemporaine, puisqu’elles se transforment au rythme des coutumes modernes. Elles ont façonné et façonnent encore le Québec d’aujourd’hui», souligne le comité de la Fête nationale pour la Côte-Nord.

Les festivités sur le site du Vieux-Quai prendront leur envol le 23 juin à midi avec jeux gonflables, maquillage thématique, mascottes et animations. La population pourra se remplir l’estomac d’hot-dogs servis jusqu’à 16h.

En soirée, après la partie protocolaire, place aux spectacles dès 20h. Le groupe La belle et la bête (Hugo Porlier et Dominique Leclerc) sera suivi de J.A.B (Jean-François Charron, Amélie Roussel et Benoît Mathieu) à 20h30 et d’Alain-Denis Fleury à 21h. Dès 22h, Étienne Cotton et ses amis de Cématoune; Louis Del Vecchio, Martin Pelletier et Benoît Mathieu, vous attendent pour «un spectacle spécial Saint-Jean comme vous n’aurez jamais vue.»

Le lundi 24 juin, les célébrations de la Fête nationale continueront avec une messe à l’église Saint-Joseph et la levée du drapeau par le président du comité organisateur, Michel Fournier.