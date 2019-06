Secondaire en spectacle : une belle expérience pour la délégation Côte-Nord

La Côte-Nord comptait sur une délégation de 24 jeunes au rendez-vous panquébécois de Secondaire en spectacle, qui s’est tenu à Gatineau du 30 mai au 2 juin.

Ce grand rendez-vous regroupait, dans un cadre non compétitif, tous les lauréats des volets régionaux de Secondaire en spectacle. Ces jeunes ont ainsi pu se produire sur scène devant leurs collègues de partout au Québec tout en bénéficiant d’un encadrement professionnel. L’ambassadrice de l’événement était la chanteuse Laurence Nerbonne.

Selon Loisir et Sport Côte-Nord (URLS), qui encadrait la délégation régionale, les jeunes artistes nord-côtiers ont grandement apprécié leur expérience et ont vécu à fond le rendez-vous, qui a regroupé 800 jeunes et accompagnateurs en provenance de 250 écoles.

«Les six numéros gagnants des finales régionales de la Côte-Nord ont été présentés et nous en sommes très fiers», a ajouté l’URLS dans un communiqué.

Ce rendez-vous panquébécois de Secondaire en spectacle n’était pas seulement réservé aux artistes. Des jeunes ont aussi pu découvrir les tâches des techniciens, des journalistes ou des organisateurs de spectacle. Des participants libres étaient également de ce «moment unique et exceptionnel favorisant l’interaction entre les jeunes et également avec des professionnels du milieu artistique de tout le Québec».

L’an prochain, pour sa 25e édition, le volet provincial de Secondaire en spectacle se tiendra à Drummondville du 21 au 24 mai 2020.