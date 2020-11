Second revers d’affilée du Drakkar

Pour une quatrième fois en autant de rencontres, un match entre le Drakkar de Baie-Comeau et l’Océanic de Rimouski s’est soldé par un mince écart d’un but. L’Océanic a signé un gain de 3-2, remportant ainsi un second duel consécutif contre ses rivaux de l’autre côté du Saint-Laurent.

C’est un but de Mickael Martel qui a tranché le débat, à 15 :57 de la troisième période. Martel a eu la partie facile alors qu’il a reçu une rondelle perdue devant le but, gracieuseté de la recrue Émile Chouinard, qui tentait de passer dangereusement devant son gardien avec le disque.

À l’engagement initial, l’Océanic a ouvert le pointage par l’entremise de Samy Paré, qui est passé devant le but pour rediriger le tir frappé de Justin Bergeron, bien servi par William Dumoulin.

En deuxième, le vétéran Andrew Coxhead, à son 10e match de la saison, a enfilé son premier pour doubler l’avance des siens. Sur la séquence, deuxième point du match pour Paré et Dumoulin.

Toutefois, le Drakkar n’était pas encore mort. Les troupiers de Jean-François Grégoire ont frappé deux fois en 75 secondes en fin de deuxième pour créer l’égalité. Le premier but a été l’affaire de Jérémy Jacques (1er), qui a pris un tir du poignet de l’enclave qui s’est trouvé un chemin entre quelques joueurs et les jambières du gardien Raphaël Audet. Le Drakkar avait alors l’avantage d’un homme.

Un autre vétéran de 20 ans, Brandon Frattaroli, a lui aussi touché la cible pour la première fois de la saison à 18 :44. L’attaquant a plongé pour saisir une rondelle libre devant le but pour marquer, étendu sur la glace.

Si tout va bien, le Drakkar reprendra l’action ce mercredi au centre Henry-Leonard, alors qu’il recevra une des deux équipes de l’Abitibi (voir autre texte).