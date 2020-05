Se lancer pour planter ses légumes

Avec la crise que nous venons de vivre et les problèmes de livraison qui en ont découlé, certains d’entre vous vont choisir de se lancer dans la plantation de leurs propres légumes. Voici quelques conseils qui peuvent vous être utiles.

Avec la crise que nous venons de vivre la tendance se fait déjà sentir chez les pépiniéristes et dans les serres, la demande va être plus importante cette année pour les plants de légumes. Le Végétarien de Sept-Îles, qui a ouvert ses portes vendredi 1er mai, a prévu cette tendance et a fait plus de semis pour répondre à la demande. « Nous avons prévu une augmentation de la demande et nous avons fait plus de plants pour être sûrs de pouvoir répondre», précise Mélanie d’Anjou, propriétaire du Végétarien.

Préparer la terre

La neige a quasiment disparu partout, l’herbe commence même à reverdir à certains endroits. Comment résister à l’envie d’enfin pouvoir s’occuper de son jardin et de son potager? Il vous faudra pourtant encore attendre un peu pour pouvoir vous lancer complètement dans vos plantations.

Si la neige a déserté votre jardin et que le sol est dégelé, vous pouvez commencer à le préparer si vous ne l’avez pas fait à l’automne. Retourner la terre, y ajouter de la chaux et du compost pour enrichir la terre sont les activités du moment. Si vous êtes impatients et tenez absolument à planter quelque chose seuls les oignons, les carottes et les pommes de terre pourront répondre à vos envies à partir de la mi-mai. Il est encore trop tôt pour planter autre chose en raison des risques de gelées.

Vous pouvez aussi préparer vos propres semis en intérieur, bien sûr. Il est possible de les sortir lors des belles journées mais il ne faut pas oublier de les rentrer le soir. Attention certains semis demandent plus de temps que d’autres, il faut donc bien vous renseigner. Pour le céleri, par exemple, il est aujourd’hui trop tard.

Pas avant la mi-juin

En ce qui concerne les fleurs annuelles comme les pétunias, les bégonias… il va vous falloir attendre la mi-juin, la lune de juin pour être exacte (la pleine lune tombe cette année le 5 juin). En effet, ces fleurs sont sensibles au gel et aux sautes de température. Mais en attendant si vous avez de la place vous pouvez les stocker à l’intérieur comme dans votre garage.

Même constat pour les pieds de tomates, les concombres, les courgettes et autres légumineuses. La lune de juin marque officiellement, normalement, la fin de toute gelée possible.

Si vous avez le «bec sucré», vous pourrez planter des fraisiers ou des framboisiers. Vous n’aurez pas besoin d’en replanter l’année prochaine puisque qu’ils soient couverts ou non, ils survivent très bien durant l’hiver.

Aménagement paysager

Pour l’aménagement paysager c’est-à-dire pour la plantation d’arbustes, de rosiers… Vous pourrez commencer dès la mi-mai.

Le Végétarien les reçoit d’ailleurs à cette période, vous pourrez donc les planter dès leur achat. Par contre pour l’hiver, surtout les premières années, il est recommandé de les protéger.