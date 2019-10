Santé et sécurité du travail : un enjeu important pour le conseil central de la CSN

Soucieux d’assurer un milieu de vie adéquat à ses membres, le conseil central de la CSN Côte-Nord accorde une très grande importance à la santé et sécurité du travail. Pour ce faire, des actions sont au menu de cette Semaine nationale qui prend fin le 21 octobre et qui vient réitérer l’importance d’agir en prévention.

Pour l’occasion, une tournée sera effectuée auprès des travailleurs afin de mieux saisir les enjeux en matière de santé et sécurité du travail.

« La loi oblige certains employeurs quand ils sont dans un groupe prioritaire. On les aide à remplir ces obligations. En général, c’est mieux pris en charge dans ces milieux », souligne le président de son conseil central, Guillaume Tremblay.

Ce dernier espère fortement que l’enjeu de la prévention soit davantage pris en considération. « Chacun y trouve pourtant son compte. Partout où l’on agit, on sauve d’importants coûts. Nous en sommes à nous demander pourquoi la loi ne prend pas en considération ces résultats. Il faut aussi nous donner les moyens d’agir. »

Une solution avancée serait donc la modernisation de la loi sur la santé et sécurité du travail. À cela s’ajoutent un programme de maternité bonifié et un système pour les lésions professionnelles qui prennent davantage en considération les séquelles psychologiques. Une problématique malheureusement de plus en plus répandue, selon M. Tremblay.

Une problématique majeure

Au cours des dernières années, ce représentant syndical considère que certains travailleurs qui évoluent dans le secteur public font face à une importante surcharge de travail. « On en dénonce vivement les impacts négatifs. Le fameux syndrome d’en faire plus avec moins est une préoccupation importante. La compétitivité ne justifie pas tout », déclare-t-il.

Ce cercle vicieux finit par amputer les services offerts aux citoyens déplore M. Tremblay. « À certains endroits, l’absentéisme ne fait qu’augmenter. Dans le réseau de la santé ou de l’éducation, tout ça a une conséquence », explique-t-il « Par exemple, ça prend parfois plus de temps avant que les gens puissent recevoir des soins. »

Ce discours sur l’épuisement professionnel n’est en rien nouveau dans le paysage. « Dans certaines entreprises, on a appris à fonctionner avec une pénurie de personnel et c’est malheureux. On met alors la pression sur les travailleurs en place », dénonce-t-il. « Cette manière de faire se doit d’être dénoncée. On se doit d’en comprendre la cause première pour s’y attaquer efficacement. »

Quatre affiches ont été réalisées pour faire la promotion de cette Semaine nationale de la santé et de la sécurité du travail orchestré par la CSN. Elles mettent en lumière l’importance de réussir en prévention. Ceci implique de réduire les chutes, de rendre les machines plus sécuritaires et d’agir davantage en matière de harcèlement sexuel.