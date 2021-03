Sani-Manic Côte-Nord change de nom et de mains

Kathy Gauthier, présidente, et Jean Marchand, directeur général, sont les nouveaux propriétaires de l’entreprise anciennement dénommée Sani-Manic Côte-Nord – division Sept-Iles et ce depuis le 1er janvier. Le nouveau nom de GAUMAR Environnement vient marquer la passation de l’entreprise.

GAUMAR Environnement continue de desservir le vaste territoire s’étendant de Baie-Trinité à Kégaska et poursuit son savoir-faire. Kathy Gauthier « baigne » dans l’entreprise familiale depuis 2009 aux côtés de son père, Arnold Gauthier, ancien propriétaire de Sani-Manic et président de Sani-Manic Côte-Nord qui demeure toujours actif à Baie-Comeau.

Jean Marchand, quant à lui, a assuré l’ouverture de la succursale de Sept-Iles et a occupé divers postes au sein de l’entreprise depuis 2003.

Arnold Gauthier précise : « Je suis fier de voir une relève aussi complémentaire. Jean a développé la succursale de Sept-Iles, et Kathy, qui a toujours eu à cœur le développement de l’entreprise, possède une fibre entrepreneuriale solide ».

Le seul changement impliqué par cette passation est au niveau de l’image et du nom de l’entreprise. Les nouveaux propriétaires préfèrent miser sur la continuité des affaires et la consolidation des équipes de travail. « Nous avons de très beaux projets à venir et sommes à la recherche de candidats pour joindre l’équipe de GAUMAR Environnement », confie Jean Marchand.

À cet effet, il possible de postuler sur le nouveau site web de GAUMAR Environnement.