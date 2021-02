Salle Jean-Marc Dion : une reprise qui fera du bien

Les Nord-Côtiers pourront se divertir à nouveau dès le 26 février avec la réouverture des salles de spectacle. Leur joie devra toutefois transparaitre d’une autre façon lorsqu’ils assisteront à un spectacle d’humour, de musique, une pièce de théâtre ou toute autre représentation. Le port du masque de procédure, le masque bleu, sera obligatoire tout au long de leur présence dans les murs. Et il n’y aura pas d’entracte et les spectacles sont prévus pour débuter plus tôt en raison du couvre-feu, soit à 19h.

L’équipe de la Salle Jean-Marc Dion de Sept-Îles est prête pour le retour des spectacles dans ses murs. Si quelques reports (notamment Michel Pagliaro) et annulations (entre autre Cindy Bédard) sont nécessaires, les rendez-vous ne manqueront pas d’ici la fin de la saison alors que la programmation est bien remplie. Une sortie familiale figure notamment au calendrier de la semaine de relâche en mars.

«On sera content de retrouver les gens. On leur demande une bonne collaboration pour que ça se passe bien», souligne la coordonnatrice aux communications, Émilie Lavoie. «Les gens ont beaucoup acheté avant les Fêtes. Avec l’annonce, ça avait donné un coup de barre, mais là, la reprise fera du bien».

Ce retour en salle se fera avec l’humoriste Rosalie Vaillancourt le 27 février, qui sera suivie quelques jours plus tard, soit le 4 mars, par Yannick De Martino. Le Septilien Louis-Jean Cormier sera attendu sur la scène de la Salle Jean-Marc Dion le 18 avril

L’équipe de la Salle Jean-Marc Dion annoncera prochainement d’autres spectacles pour les mois de mai et juin.