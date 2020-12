Salle Jean-Marc Dion : des cadeaux à offrir, juste à temps pour Noël!

Noël est à nos portes! Si vous aviez envie de garnir votre liste de cadeaux d’événements culturels, c’est le bon temps d’en profiter! La Salle Jean-Marc Dion met en vente, le mercredi 16 décembre, les rendez-vous de sa saison hivernale 2021, une saison de «mélange de valeurs sûres, de découvertes et de qualités artistiques», souligne sa coordonnatrice aux communications, Émilie Lavoie.

C’est le théâtre qui foulera les planches de la Salle Jean-Marc Dion pour une première fois en 2021 avec la représentation de 21 le 2 février, «du beau théâtre de création», avance la coordonnatrice.

Parmi les autres pièces attendues, Des cailloux plein les poches, avec en vedettes André Robitaille et Jean-Michel Anctil.

Ha! Ha!

Dans le contexte de la pandémie, il fera certes du bien de rire, que ce soit avec l’expérimenté Michel Barrette, l’engagé Guy Nantel ou la jeune relève, les Yannick De Martino, Guillaume Pineault et Rosalie Vaillancourt.

En chanson!

Tout en musique, on retrouvera l’auteur-compositeur-interprète septilien Louis-Jean Cormier, gagnant de deux Félix au dernier Gala de l’ADISQ, Michel Pagliaro et France D’Amour, pour ne nommer que ceux-là. Le «country» sera aussi à l’honneur avec Hert Leblanc, Véronique Labbé et Cindy Bédard.

En famille!

Il sera aussi possible de sortir en famille pour la saison hivernale de la Salle Jean-Marc Dion pour, entre autres, La Galerie – Machine de Cirque ou Ari Cui Cui – Garde le sourire.

«Ce qui est plaisant, c’est qu’on offre encore une fois une belle diversité», mentionne Émilie Lavoie.

Faites vite!

La mise en vente des billets pour ces spectacles et tous les autres événements culturels à venir à la salle (programmation complète au spectacle-sept-iles.com) sont en vente depuis 9h le 16 décembre. D’autres spectacles s’ajouteront à la programmation de mai et de juin.

Comme les travaux sont toujours en cours dans le hall de la Salle Jean-Marc Dion, vous devez procéder en ligne ou par téléphone pour vos commandes. Vous pouvez réserver vos places par bulle. L’équipe de la billetterie pourra accueillir les gens en personne les 21 et 22 décembre puisqu’il y aura arrêt des travaux pour la période des Fêtes.

En raison du contexte de la pandémie et des mesures en place, il ne peut y avoir que 225 personnes par représentation. «Si la situation change (positivement), on pourra accueillir un plus grand nombre de personnes», conclut Émilie Lavoie.