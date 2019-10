Saison record de croisières internationales pour Sept-Îles

Au terme de sa dixième saison, Destination Sept-Îles Nakauinanu (DSIN) dresse un bilan d’achalandage record. Au total, 18 655 passagers et membres d’équipage ont déferlé dans les rues et commerces de Sept-Îles.

Bien que le record du nombre de navires accueillis en une seule saison ait été égalisé (9), le volume de passagers et de membres d’équipage, lui, a pratiquement doublé.

Pour la chef d’escale de DSIN, Marie-Ève Duguay, les retombées directes et indirectes qui résultent de l’accueil d’un tel volume de visiteurs sont palpables. Plusieurs navires ont été ravitaillés en fruits et légumes frais, et même en poisson provenant des poissonneries locales. Le service de navettes vers le centre-ville n’a pas dérougi, et les attraits touristiques et les commerces ont également fait de bonnes affaires.

« On dit souvent que ce n’est pas nécessairement le nombre d’escales qu’il faut regarder, qu’il faut plutôt considérer le volume total de passagers et de membre d’équipage. C’est ça qui génère des retombées au final, et la saison 2019 nous le prouve », explique Mme Duguay.

Les artisans exposant au pavillon d’accueil ont également connu des ventes record cette année. La population septilienne est également au rendez-vous au pavillon d’accueil, représentant en moyenne 30% des ventes dans les kiosques durant les jours d’escale.

Du côté des attraits touristiques, près de 4 000 entrées ont été enregistrées au Vieux-Poste et au Musée régional de la Côte-Nord. L’exposition 10 ans de croisières internationales en photos présentée par DSIN à la salle jeunesse du Port de Sept-Îles y a d’ailleurs connu un vif succès auprès de la clientèle internationale.

Pavillon d’accueil permanent

Suite à l’annonce en septembre dernier d’un investissement de Développement économique Canada dans le dossier du pavillon d’accueil permanent, le projet d’infrastructure totalisant 2,3 M$ pourra débuter. D’après les échéanciers préliminaires, DSIN espère une livraison du projet à temps pour la saison 2022.

« On travaille sur le dossier depuis 2016, et ce jalon important n’aurait pu être atteint sans le leadership et l’appui de la Ville de Sept-Îles, du Port de Sept-Îles et du conseil innu de Uashat mak Mani-utenam. Nous sommes heureux que nos gouvernements provinciaux et fédéraux aient eux aussi reconnu l’importance du tourisme dans nos localités et qu’ils choisissent d’investir avec nous dans notre croissance », a affirmé Mme Duguay.

En jouissant d’installations permanentes, l’escale économisera en frais de ressources matérielles et humaines pour le montage et démontage des installations temporaires, et pourra accueillir convenablement des navires en toutes saisons. Il serait éventuellement possible d’effectuer des opérations d’embarquement/débarquement pour des navires de calibre « expédition », une opportunité qui est présentement à l’étude.