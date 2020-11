Saisie d’objets interdits et de drogue au pénitencier de Port-Cartier

Le 10 novembre, les agents de Service correctionnel Canada au pénitencier de Port-Cartier ont intercepté un détenu qui tentait d’introduire des objets interdits et non autorisés dans l’établissement.

Parmi les objets interdits saisis, il y a 180 timbres de nicotine de 21 milligrammes, 139,26 grammes de haschich et quatre clés USB. La valeur en établissement des objets saisis est évaluée à 41 256 $. Cette opération a été rendue possible grâce à la collaboration entre les agents correctionnels, l’équipe canine et des agents du renseignement de sécurité.

La Sûreté du Québec mène une enquête sur cette saisie et des accusations criminelles pourraient être déposées.