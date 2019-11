Saisie de drogues et d’armes à Longue-Rive

Mercredi matin, les policiers de la Sûreté du Québec ont procédé à l’arrestation d’un résident de Longue-Rive, Steve Tremblay, âgé de 54 ans. Il est suspecté d’être la tête dirigeante d’un vaste réseau de trafic de stupéfiants, qui s’étendrait de Tadoussac à Sept-Îles.

Précédés par le Groupe tactique d’intervention, les policiers ont procédé à l’arrestation de Tremblay dans une résidence de la rue Des Rochers, à Baie-Comeau. Par la suite, une autre résidence reliée au suspect sur la rue Industrielle à Longue-Rive a fait l’objet d’une perquisition.

La Sûreté du Québec affirme y avoir saisi près de 100 grammes de cocaïne, des comprimés de methamphétamine, près de 6 000 $ en argent liquide, plusieurs armes à feu illégales, comme des armes tronçonnées et des armes de poing, plusieurs armes de chasse, des armes blanches et de nombreux poing américains, un véhicule considéré comme un bien infractionnel et tout le matériel nécessaire au trafic de stupéfiants.

Steve Tremblay, bien connu des milieux policiers, a comparu mercredi après-midi au palais de justice de Baie-Comeau sous une accusation de recel. Il devrait comparaître à nouveau dans les prochains jours sous des accusations possibles de trafic de stupéfiants, selon la SQ.

Une femme de 42 ans de Baie-Comeau a également été arrêtée en lien avec ce dossier. Cette dernière a été remise en liberté par voie de sommation.