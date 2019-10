Roxane Bruneau : une authenticité déconcertante

Sans aucun compromis, Roxane Bruneau a toujours cherché à se présenter le plus fidèlement possible aux gens. Elle a su faire de sa différence une force. C’est sûrement ce qui explique que plusieurs de ses chansons sont de véritables vers d’oreille dont des p’tits bouts de toi qui a été choisi par le public comme la chanson de l’année au plus récent Gala de l’ADISQ.

Un constat s’impose, le titre du premier album de Roxane Bruneau, Dysphorie, représente très bien ce qu’elle est également sur scène.

« Je souhaite divertir les gens. Oui, les paroles de certaines de mes chansons peuvent être lourdes, mais j’utilise l’humour pour rendre le tout plus agréable. Tout ça a toujours été ma signature même sur le web », souligne Roxane Bruneau. « Je cherche à leur faire vivre toute une gamme d’émotions. »

Lorsqu’elle a créé ce premier opus qu’elle a lancé en 2017, l’auteure-compositrice-interprète ne s’était mis aucune pression sur les épaules. « J’avais beaucoup de chansons en banque. La vérité, c’est que j’ignorais que j’allais en faire un », dit-elle avec franchise. « C’est très introspectif. Je n’avais alors aucune idée des règles à suivre pour que mes chansons jouent à la radio. J’étais très naïve. À ma grande surprise, ça a marché. »

Grâce à celui-ci, cette artiste de la relève a également obtenu pas moins de deux nominations à l’ADISQ en 2018 pour l’album pop et la révélation de l’année. Des marques de reconnaissance qu’elle considère flatteuses. « C’est une belle tape dans le dos. Cependant, je ne vis pas pour ça, enchaîne-t-elle. Que je gagne ou non des trophées m’importe peu. »

Un lien direct

Malgré sa popularité croissante, Roxane Bruneau n’entend pas délaisser le web qui l’a vu naître. « J’ai commencé là. Si j’ai une salle à vendre, je pars un Facebook live. C’est très rapide et je rejoins beaucoup de gens. Ça fait partie de moi », indique-t-elle. Cependant, elle ne souhaite pas l’utiliser pour dévoiler le contenu de son deuxième album qu’elle espère lancer en 2020. « Je veux leur réserver la surprise. »

Sur scène, elle sera accompagnée de trois musiciens qui sont en tournée avec elle depuis ses débuts dans le milieu musical. Bien sûr, elle interprètera Des petits bouts de toi et Chu pas stressée qui ont connu un très grand succès à la radio. Le plus surprenant, c’est que plusieurs des gens qui viennent la voir en spectacle connaissent aussi les autres chansons de son premier album, constate-t-elle.

Elle espère fortement ne pas être un feu de paille. « Je veux continuer à vivre de ce métier. C’est tout ce que je souhaite. J’espère vraiment que les gens continueront de me suivre. Je suis confiante, mais je ne veux surtout rien prendre pour acquis. J’entends travailler toujours aussi fort », conclut-elle.

Le spectacle de Roxane Bruneau sera présenté le 1er novembre à la Salle de spectacle Jean-Marc-Dion et le lendemain au Centre multifonctionnel des Escoumins