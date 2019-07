Romaine-3 : des sous-traitants d’Hydro-Québec accusés de fraude

Cinq personnes liées à trois entreprises ont comparu vendredi au palais de justice de Longueuil pour faire face à un total de 48 chefs d’accusation de fraude, fabrication et usage de faux documents ainsi que complot pour fraude dans un contrat avec un fournisseur au chantier de Romaine-3. Une de ces entreprises est établie sur la Côte-Nord.

Il s’agit du Centre du camion Côte-Nord, de Forestville. Les autres entreprises visées sont Excavation Marchand et fils, établie à Victoriaville, et les Entreprises Dupont 1972 inc., dont le siège social est installé à St-Bruno-de-Montarville mais qui possède des installations à Baie-Comeau.

Les personnes accusées dans cette affaire sont Josée Beaulieu, Bertrand Dupont, Claude Guérin, Jean-François Marchand et Alain Tremblay. Elles reviendront en cour le 12 septembre pour la suite des procédures dans ce dossier.

Selon le porte-parole d’Hydro-Québec, Cendrix Bouchard, ces accusations découlent d’une enquête amorcée en 2017 par la direction principale de la sécurité corporative de la société d’État. Les résultats de cette enquête, qui a duré plusieurs mois selon lui, ont été remis au Directeur des poursuites criminelles et pénales, qui a décidé de déposer des accusations.

Toujours selon le porte-parole, la fraude alléguée tournerait autour de 700 000 $. Ce dernier a aussi assuré qu’aucun employé d’Hydro-Québec ne serait impliqué dans cette affaire.