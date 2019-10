Roger Vachon se lance d’autres défis

Rien n’arrête Roger Vachon dans sa quête de défis personnels. Le 27 octobre, il courra Port-Cartier/Sept-Îles comme activité de financement pour son équipe 2020 du Défi SOS Santé Moi pour toi, Mamu.

La distance qu’il aura à parcourir se chiffre à 60 km. L’homme derrière le Marathon Mamu et bien d’autres événements prônant les saines habitudes veut récolter 100$ pour chacun des kilomètres qu’il aura à franchir. Une vingtaine de personnes, organisations ou entreprises ont déjà contribué.

« Mon corps est rendu là. Après mon deuxième Ironman (en août), j’ai pris le temps de faire attention à moi, j’ai réappris à courir avec mon nouveau corps (perte de poids). Je suis rendu à faire de longues sorties et je me prépare pour faire le Méga Trail de Québec l’an prochain », souligne Monsieur Mamu, qui souhaite même qu’il fasse froid, qu’il neige le 27 octobre. « C’est ça un défi », lance-t-il en riant.

Roger Vachon, qui a pris part au Marathon de Québec dimanche, invite d’ailleurs les gens à courir avec lui lors de ce défi du 27 octobre, peu importe le nombre de kilomètres ou l’endroit dans la journée. Il partira à 9 h du Tim Hortons de Port-Cartier. Son arrivée se fera aux Galeries Montagnaises. Pour en savoir plus sur son parcours ou pour contribuer à la cause, communiquez avec lui via Messenger.

Le Défi SOS Santé Moi pour toi, dont la septième édition aura lieu en septembre prochain, se veut une course à relais de 250 km de Montréal à Québec. L’événement chapeauté par Chantal Lacroix se déroulera une fois de plus au profit de la fondation les Petits Trésors (santé mentale et autisme).