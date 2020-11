Robertine Barry en lice pour illustrer les billets de 5 $

Robertine Barry, première journaliste canadienne-française et grande féministe au tournant du siècle dernier, figure dans la liste des Canadiens remarquables qui ont été présélectionnés pour possiblement figurer sur le nouveau billet de 5 $, afin de remplacer Sir Wilfrid Laurier.

Madame Barry a été la première femme québécoise à vivre du journalisme. Née à L’Isle-Verte en 1863, elle a grandi dans plusieurs villes côtières, notamment aux Escoumins et à Trois-Pistoles.

Celle qui fait partie d’une famille à l’origine de l’activité économique et de la naissance du village des Escoumins, a d’ailleurs résidé dans le Manoir Bellevue, appelé autrefois la maison du Bourgeois.

Pionnière

Embauchée dans le quotidien La Patrie en 1891, elle a ensuite fondé en 1902, Le Journal de Françoise, destiné surtout à instruire les femmes qui ne pouvaient, à cette époque, aller à l’université ni exercer de profession.

Elle est également considérée comme une pionnière du féminisme qui s’est battue pour l’émancipation et le droit de vote des femmes.

Huit en lice pour le 5$

La Banque du Canada a retenu Robertine Barry parmi plus de 600 candidatures jugées admissibles, soumises par près de 45 000 Canadiens.

Un comité consultatif a réduit cette liste pour le gouvernement à huit personnalités, dont Terry Fox, Pitseolak Ashoona, Binaaswi (Francis Pegahmagabow), Won Alexander Cumyow, Lotta Hitschmanova, Isapo-muxika (Pied-de-Corbeau) et Onondeyoh (Frederick Ogilvie Loft).

C’est la ministre des Finances, Chrystia Freeland, qui prendra la décision finale au début de l’année prochaine. Comme le nouveau billet de 10 $, le nouveau 5 $ sera en polymère et orienté à la verticale. Il devrait être mis en circulation « dans quelques années », indique la Banque du Canada.

Sir Wilfrid Laurier, le premier francophone à occuper le poste de premier ministre du Canada, dont le portrait orne le billet actuel de 5 $, figurera sur une des grosses coupures (50 $ ou 100 $) lorsque le graphisme de celles-ci sera refait.

Sa marque aux Escoumins

Le père de Robertine et propriétaire de la compagnie Têtu et Boucher, John-Edmund Barry arrivé d’Irlande, fit construire la maison du Bourgeois face au fleuve aux Escoumins en 1845, où il vécu avec sa famille et son épouse Aglaée Rouleau de l’Isle-Verte.

Acquise en 1995 par Léna St-Pierre et Christian Tremblay, elle a retrouvé ses lettres de noblesses et fut transformée en auberge.

Le Manoir Bellevue est devenu une adresse incontournable au fil des années. Les invités peuvent y déguster le thé dans le salon Robertine.