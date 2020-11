Rio Tinto soutient trois organismes de la région pour contrer la violence domestique et familiale

Rio Tinto contribue à trois organismes de la Côte-Nord en cette Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes. Le Centre d’hébergement Tipinuaikan de Uashat mak Mani-utenam, le Centre le Volet des Femmes d’Aguanish et la Maison des femmes de Sept-Îles reçoivent chacun un montant de 25 000$.

Avec cet apport de Rio Tinto, les organismes bénéficiaires pourront continuer à fournir divers services de soutien aux femmes et à leurs familles, que ce soit des refuges sûrs, des services d’éducation et de formation, des conseils, des ateliers et des activités pour les enfants.

« En cette Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, nous montrons notre soutien aux femmes victimes de violence domestique et familiale et aux professionnelles dévouées qui les protègent et les aident à s’épanouir. Aujourd’hui plus que jamais, nous devons nous unir pour mettre fin à la violence à l’égard des femmes et rendre nos communautés plus sûres pour toutes et tous », indique le directeur national de Rio Tinto au Canada, Alf Barrios.

Réaction des organismes

« Le Centre d’hébergement Tipinuaikan tient à remercier Rio Tinto pour son soutien financier envers la cause des femmes autochtones victimes de violence conjugale et familiale. Nos observations démontrent que les situations de violence vécues sont en hausse depuis le début de la pandémie. Nous constatons une agmentation de la détresse psychologique des femmes qui bénéficient de nos services. Ces fonds serviront à réaliser des activités visant à prévenir les effets perturbateurs liés à la Covid-19. Notre objectif est de créer un impact positif sur le bien-être, la santé mentale et l’estime de soi des femmes autochtones vivant dans la région. » – Émilie Legault, directrice générale du Centre d’hébergement Tipinuaikan de Uashat mak Mani-utenam

« Ce don de Rio Tinto reconnaît notre travail accompli depuis plus de 20 ans et nous l’accueillons avec beaucoup de fierté et d’émotion. » – Fabienne Thériault, responsable et agente de développement à la condition féminine au point de service de Havre-Saint-Pierre du Centre le Volet des Femmes d’Aguanish

« Toute l’organisation de la Maison des femmes de Sept-Îles est très reconnaissante à la compagnie IOC pour l’immense soutien à la cause des femmes et des enfants victimes de violence conjugale. Ce très généreux don nous permettra d’améliorer nos installations et ainsi d’offrir un milieu de vie accueillant et qui répond aux multiples besoins de notre clientèle. » – Martine Girard, coordonnatrice de la Maison des femmes de Sept-Îles