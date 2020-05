Rio Tinto Fer et Titane lance le concours Challenge sous les étoiles

Rio Tinto Fer et Titane (RTFT) ont lancé jeudi 28 mai, le concours Challenge sous les étoiles qui est ouvert à tous. Il se déroule jusqu’au 28 juin partout au Québec.

Le but est d’encourager les familles à s’initier à l’astronomie en participant à des défis ludiques et éducatifs. Chaque semaine, chaque participant recevra, par courriel, les détails du challenge.

Les participants pourront ensuite visionner la capsule vidéo qui portera sur une thématique particulière liée à l’espace. Pour relever les différents défis, il va falloir faire appel aux aptitudes des chasseurs d’étoiles en leur proposant de réaliser un dessin, de résoudre une énigme ou de mettre leur mémoire à l’épreuve en répondant à des questions.

« Les participants courent la chance de gagner plus de 5 000 $ en prix, dont des télescopes et des jumelles pour approfondir leur nouvelle passion. Le concours est parrainé par Benoit Laplante, directeur du Service d’approvisionnement de RTFT et spécialiste des missions spatiales, qui prendra exceptionnellement les commandes du vaisseau Constellation », précisent les organisateurs.

« Le Challenge sous les étoiles est une occasion unique de se plonger dans les mystères du cosmos en participant à une activité extérieure qui peut être réalisée seul ou en famille. Je vous invite à vous joindre à moi dans cette aventure et vous promets des moments inoubliables à bord du Constellation », confie Benoît Laplante.

Pour participer, il suffit de se rendre sur le site Web du concours et de s’inscrire à l’infolettre en remplissant le formulaire de participation.