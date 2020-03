Rien ne va plus entre le syndicat des intervenants et le centre de santé

Les relations sont au plus mal entre le syndicat des intervenantes et intervenants de la santé du nord-est québécois (SIISNEQ-CSQ) et la direction du centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord. Entre mémo, mise en demeure et plaintes, le ton monte.

Tout est parti d’un mémo envoyé par le syndicat à ses membres suite à des plaintes concernant un possible harcèlement. Le syndicat appelait ses membres à faire part des faits dont ils auraient été victimes ou témoins. Le soir même le syndicat recevait, par le biais d’avocats, une mise en demeure du centre de santé (CISSS). « Il nous ordonnait de cesser toute action directe ou indirecte visant à porter atteinte à la réputation, faute de quoi des procédures pour être entreprises », confie la présidente du syndicat, Nathalie Savard.

La réponse du syndicat ne s’est pas faite attendre puisqu’il vient de déposer trois plaintes : deux au tribunal administratif et une auprès de la Direction des enquêtes du Collège des médecins du Québec afin de faire la lumière sur des propos insultants et dénigrants qu’aurait tenu un membre du corps médical.

Contacté, le centre intégré de santé et de services sociaux n’a pas souhaité faire de commentaires, puisque « les procédures sont en cours ».