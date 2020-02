Rick Pagano s’investit complètement dans sa carrière musicale

Suite à sa participation à l’édition 2019 de La Voix, Rick Pagano mène une surprenante carrière musicale. Son horaire de spectacles fort chargé le confirme bien. Reconnu pour son énergie contagieuse sur scène, il met visiblement tous les efforts nécessaires pour en arriver à se tailler une place de choix dans un milieu où la compétition est parfois féroce.

Éric Martin

Auparavant membre de Final State, Rick Pagano s’est décidé à mener une carrière solo. « Je voulais prendre mes propres décisions, ne pas avoir à attendre après personne. Quand on est plusieurs, les choses vont parfois plus lentement. Je préfère que ça bouge plus rapidement. Je m’y consacre à temps plein », avance-t-il.

En studio, il a présentement enregistré six chansons originales. Deux ont été dévoilées jusqu’à maintenant soit Clone et Break. « La réception est très bonne. Ça me confirme que je suis dans la bonne voie », énonce-t-il. « J’ignore encore si elles feront partie de mon premier album. Il faut dire que l’industrie musicale a beaucoup changé. Les gens consomment aussi la musique différemment. »

Même s’il vise une carrière internationale, Rick Pagano se soucie d’écrire quelques chansons en français. Sur une vingtaine, il indique en écrire au moins 4 en français. « À la base, je suis anglophone. J’ai plus de facilités à écrire dans cette langue. J’y vais surtout selon l’inspiration du moment. J’écris aussi pour d’autres. Deux chansons sur le nouvel album de Marc Dupré (son coach à La Voix) ont été écrites par moi », affirme-t-il.

Une chose est certaine, sa participation à ce concours de talent télévisé s’est avérée un excellent tremplin à sa carrière musicale. « La Voix a tout changé pour moi. Je n’ai jamais vécu autant de ma musique. J’ai beaucoup de spectacles à mon actif et plusieurs sont à guichets fermés. J’en ai jusqu’en 2021 », renchérit-il.

Une énergie contagieuse

Sur la Côte-Nord, Rick Pagano sera accompagné de quatre musiciens. Si l’on se fie à ses prestations à La Voix en 2019, il y a fort à parier que sa prestation sera énergique. « C’est très exigeant, mais je m’y donne corps et âme. Je dépense vraiment beaucoup d’énergie sur scène. La scène est pour moi comme une drogue », dit-il avec conviction.

Cet auteur-compositeur-interprète de la relève interprètera plusieurs de ses nouvelles chansons, le 27 février au bar la Casa de Port-Cartier et le 28 février au Centre des congrès de Sept-Îles. « Près de la moitié des chansons que j’interprète sont des originales », indique-t-il. « Mon spectacle en contient près d’une vingtaine. »