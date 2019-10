Retour sur le premier tournoi des Voyageurs en volleyball

La saison de volleyball sur le circuit collégial s’est amorcée sur des notes différentes pour les équipes masculine et féminine des Voyageurs du Cégep de Sept-Îles. Le bilan est somme tout satisfaisant du côté des filles alors que le premier rendez-vous de la saison a été plutôt ardu pour les gars.

La formation féminine a compilé un dossier de trois victoires et un revers lors du premier tournoi de la saison de la Ligue collégiale Saguenay-Lac-Saint-Jean/Côte-Nord tenu samedi à Chibougamau.

Les Voyageurs ont perdu seulement contre Jonquière. Les Septiliennes ont eu le meilleur lors des affrontements contre Alma, Chibougamau et Saint-Félicien.

La base du jeu a été un des aspects qui a bien fonctionné pour la troupe dirigée pour l’occasion par l’entraîneure-adjointe, Audrey Marcoux.

« On avait beaucoup travaillé la réception de service, ce qui a tout de même bien été. Il va rester à voir la défensive et l’attaque, puis travailler la cohésion, car nous avons beaucoup de nouvelles joueuses qui n’ont jamais joué ensemble. Dans l’ensemble, les filles ont très bien performé pour le premier tournoi de l’année. On a vu des belles choses », a-t-elle mentionné.

Absente au tournoi, l’entraîneure-chef Lucie Boudreau visionnera les vidéos des parties pour se faire une idée du portrait des formations rivales, notamment Chicoutimi que Sept-Îles n’a pas affronté à Chibougamau.

Dur chez les gars

Du côté masculin, les gars des Voyageurs ont fait connaissance avec la rapidité du jeu des autres formations de la Ligue Québec/Chaudière-Appalaches. Les joueurs de l’entraîneur Félix St-Pierre ne sont pas parvenus à mettre la main sur une manche en quatre sorties, s’inclinant en deux manches contre Jonquière, Beauce-Appalaches, Lévis-Lauzon et Rimouski, hôte du rendez-vous.

« Disons que les gars ont pu réaliser la différence de calibre et de vitesse avec le secondaire. On a eu de la misère avec la vitesse d’exécution. On va avoir du travail à faire, mais je pense qu’il y a des équipes atteignables pour nous », a-t-il indiqué, ciblant Beauce-Appalaches et Limoilou, un adversaire contre qui les Voyageurs n’ont pas croisé le fer samedi dans le Bas-Saint-Laurent.

Les deux équipes de volley du Cégep de Sept-Îles remettront ça le 9 novembre, à Lévis pour les gars et à Alma pour les filles.