Retour en classe pour des élèves en difficultés d’apprentissage

À un peu moins d’un mois de la fin de l’année scolaire, un nouveau défi se pointe pour les écoles secondaires, un camp pédagogique pour les élèves en difficultés d’apprentissage. Ça se passera avec un retour sur les bancs d’école pour quelques-uns dès la semaine prochaine.

Cette nouvelle est tombée en fin de journée lundi (1er juin) pour les directions d’écoles.

À la Commission scolaire du Fer, les équipes-écoles sont à prendre connaissance des documents reçus.

« C’est un défi qui se présente d’offrir ce service pour trois semaines », a mentionné le directeur général de la Commission scolaire, Richard Poirier.

Le personnel en place doit déterminer la forme que prendra ce camp et déterminer les élèves qui seront ciblés pour ainsi consolider leurs acquis ou obtenir une aide.

La Commission scolaire du Fer compose déjà cette semaine avec un retour en classe, celui des élèves de 15 ans et plus à la formation des métiers semi-spécialisés, cours qui se donnent à l’école Manikoutai de Sept-Îles et au Centre Éducatif L’Abri de Port-Cartier.

L’Institut d’enseignement de Sept-Îles offrira également un camp pédagogique à compter de lundi prochain. Les invitations aux élèves ciblés pour ce soutien seront envoyées d’ici la fin de la présente semaine.

Les camps pédagogiques pourront accueillir jusqu’à dix élèves par classe. La participation des élèves se fera sur une base volontaire. Il n’y aura pas d’évaluation formelle des apprentissages.